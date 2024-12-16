Был верен присяге: стало известно о смерти военного из Киевской области Виталия Науменко. Фото

В больнице города Одесса от полученных на фронте травм скончался военный из Киевской области Виталий Науменко. Сердце украинского воина остановилось 6 декабря.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Сегодня вся наша громада прощается с нашим защитником – сержантом Виталием Науменко (1996 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был командиром отделения одной из воинских частей. Герой скончался 6 декабря 2024 года в военно-медицинском клиническом центре Одессы в результате травм, полученных во время выполнения боевого задания.

"Наш воин был верен военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнив воинскую обязанность в бою за Украину, ее свободу и независимость. Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания погиб военный из Киева Константин Каминский. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась в Харьковской области.

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