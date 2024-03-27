Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Станислав Григоренко. Фото

В Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб военный с Киевщины Станислав Григоренко. Жизнь защитника Украины оборвалась 25 марта.

Об этом сообщил секретарь Березанского городского совета Олег Сивак. Вечная память и слава Герою!

"Снова болезненная потеря в Березанской громаде. 25 марта 2024 года вблизи села Синьковка Купянского района Харьковской области, мужественно выполняя воинский долг, в бою за Украину, ее свободу и независимость погиб гранатометчик – Григоренко Станислав Владимирович, 1994 года рождения", – написал Сивак.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в четверг, 28 марта.

Напомним, в больнице от полученных в боях с врагом ран скончался военный с Киевщины Виталий Лашевич. Жизнь защитника Украины оборвалась 19 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Сергей Краснопир. Жизнь бойца спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины оборвалась 11 марта.

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