Защищал Гостомель, Бахмут и Авдеевку: стало известно о смерти военного из Киевщины Виталия Лашевича

В больнице от полученных в боях с врагом ран скончался военный из Киевщины Виталий Лашевич. Жизнь защитника Украины оборвалась 19 марта.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Макаровский городской голова Вадим Токарь. Вечная память и слава Герою!

"19 марта 2024 года в больнице села Королевка Житомирской области от ран, полученных в боях за Гостомель, Бахмут и Авдеевку, умер наш земляк, минометчик, солдат Виталий Лашевич", – сообщил Токарь.

Защитник Украины родился 6 июня 1963 года, проживал в селе Копылов. С первых дней полномасштабного вторжения страны-террориста РФ, преданно держа оборону, Виталий принимал участие в боях в Гостомеле. Также воевал под Бахмутом и Авдеевкой. За проявленный героизм награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени.

Панихида за воином состоится в пятницу, 22 марта, в 13:00 в селе Копылов, возле Дома культуры (улица Октябрьская).

"Просьба сделать "живой коридор", чтобы достойно почтить Защитника и на коленях провести Героя последним путем! Герои не умирают!" – добавил Токарь.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области 29 апреля 2022 года во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Александр Ромащенко. У защитника Украины остались жена и сын.

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