Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Сергей Краснопир. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Сергей Краснопир. Жизнь бойца спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины оборвалась 11 марта.

Об этом сообщили местные СМИ. Вечная память и слава Герою!

"В бою за Украину погиб боец спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан" 29-летний Сергей Краснопир из Борисполя", – говорится в сообщении.

За два года войны защитник Украины в составе спецподразделения вместе с собратьями участвовал в важных для обороны Украины и ее целостности военных операциях.

"Служба в спецподразделении ГУР МОУ "Артан" – это его гордость и одно из самых больших достижений, которым он очень гордился. Операции, в которых он принимал участие, будут описаны в учебниках и методиках по военному делу! Обязательно придет то время, когда мы с гордостью сможем рассказать следующим поколениям о подвигах наших Героев", – рассказала его сестра.

К сожалению, 11 марта 2024 года во время выполнения спецзадания жизнь Героя оборвалась. Похоронят воина в Борисполе.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице от полученных в боях с врагом ран скончался военный из Киевщины Виталий Лашевич. Жизнь защитника Украины оборвалась 19 марта.

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