Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Андрей Гринюк. Фото

В Херсонской области во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевщины, офицер группы тактической личной разведки Андрей Гринюк. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 13 сентября.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"Трагическое известие в нашем обществе… Старший лейтенант Андрей Гринюк, офицер группы тактической личной разведки отделения тактической личной разведки, погиб 13 сентября 2024 во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Берислав Херсонской области. Искренние соболезнования родным и близким Андрея Петровича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в воскресенье, 22 сентября, в 11:00 в Броварах на Майдане Свободы. Отпевание в 11:30 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской городской клинической больнице от полученных на фронте ранений скончался военный из Киевщины Андрей Пустохайлов. Сердце защитника Украины перестало биться 15 сентября.

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