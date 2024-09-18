Боролся за независимость Украины: стало известно о смерти военного с Киевской области Андрея Пустохайлова. Фото

В Киевской городской клинической больнице от полученных на фронте ранений скончался военный из Киевской области Андрей Пустохайлов. Сердце защитника Украины перестало биться 15 сентября.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил секретарь Березанского городского совета Олег Сивак. Вечная память и слава Герою!

"К большому сожалению, опять печальная весть поступила в Березанскую общину... 15 сентября 2024 года, в результате полученных ранений, в Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи скончался стрелок отделения охраны взвода охраны роты охраны батальона охраны, солдат Пустохайлов Андрей Алексеевич 1983 года рождения", – сообщил Сивак.

Герой вступил в ряды Вооруженных сил Украины в мае 2024 года. Воин боролся за мир и независимость на родной земле, мужественно и смело защищал каждого из нас. Церемония прощания с защитником состоится среда, 18 сентября. В 12.00 – живой коридор от дома культуры до музея, а в 12.30 – похорон на Октябрьском кладбище.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб командир егерей, военный из Киевской области Олег Жолуденко. Жизнь защитника Украины оборвалась 2 сентября.

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