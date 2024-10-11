Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Анатолий Расюк. Фото

При выполнении задания в зоне проведения боевых действий погиб военный из Киевской области Анатолий Расюк. Жизнь защитника Украины оборвалась 4 октября.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"Больно… трагически… непоправимо… Младший сержант Анатолий Расюк, водитель стрелкового отделения стрелковой роты, погиб 4 октября 2024 года во время выполнения задания в зоне проведения боевых действий", – сообщил Сапожко.

Отпевание состоится в пятницу, 11 октября, в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в городе Бровары по улице Героев Украины, 22А. Простятся с защитником в селе Калиновка в 12:10 на улице Майской, 10, а затем похоронят на Аллее Славы на местном кладбище.

Напомним, в Броварах Киевской области от острой ишемической болезни скончался главный сержант-командир стрелкового отделения Данияр Рустемов. Сердце мужественного защитника Украины перестало биться 5 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в результате вражеских обстрелов погиб военный из Киевской области Андрей Сомко. Жизнь защитника Украины оборвалась 3 октября.

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