Уходят лучшие сыновья Украины: стало известно о смерти военного из Киевской области Данияра Рустемова. Фото

В Броварах Киевской области от острой ишемической болезни скончался главный сержант-командир стрелкового отделения Данияр Рустемов. Сердце мужественного защитника Украины перестало биться 5 октября.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"Снова черный день для нашей общины… Младший сержант Данияр Рустемов, главный сержант-командир стрелкового отделения стрелковой роты, умер 5 октября 2024 года в городе Бровары от острой ишемической болезни сердца", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в среду, 9 октября, в 10.30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (улица Героев Украины, 22А).

Похоронят Героя на Аллее Славы (улица Олега Оникиенко, 136) в Броварах.

Напомним, в больнице города Сумы от полученного во время выполнения боевого задания ранения скончался военный из Киевщины Александр Сай. Жизнь защитника Украины оборвалась 3 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, в харьковской больнице от полученного во время боя ранения ушел из жизни военный из Киевской области Сергей Коваленко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 2 октября.

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