Ему навсегда будет 37: на фронте погиб военный из Киевской области Андрей Сомко. Фото

На фронте в результате вражеского обстрела погиб военный из Киевской области Андрей Сомко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 3 октября.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Макаровский городской голова Вадим Токарь. Вечная память и слава Герою!

"Снова мы прощаемся с Героем, погибшим за нашу независимость… 3 октября 2024 года на Харьковщине, в результате прилетов КАБов получил ранения несовместимые с жизнью житель Макарова солдат Андрей Сомко", – сообщил Токарь.

Защитник Украины родился 22 сентября 1987 года в Макарове. Во время активных боевых действий в родном городе, не покинул поселок и помогал землякам. В январе 2023 года стал на защиту страны в рядах Национальной гвардии Украины.

Был стрелком, честно и смело выполнял все боевые задания. Отдал жизнь за наше спокойствие, оставив в глубоком горе жену Викторию и двоих детей. Церемония прощания с Героем состоится в пятницу, 11 октября. Похоронят его в Макарове.

"Вечная память и доземный поклон нашему защитнику. Выражаю искренние соболезнования родным Воина", – добавил Токарь.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Андрей Опанасенко. Жизнь Героя оборвалась 3 октября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!