Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевщины Андрей Сичкарь. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области, мастер-сержант Андрей Сичкарь. Сердце защитника Украины остановилось 24 января.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил пивоваренный городской голова Игорь Сапожко.

"Трагическое… Больное… Неисправимое… Мастер-сержант Андрей Сичкарь, санитарный инструктор медицинского пункта батальона охраны, погиб 24 января 2025 года вблизи города Дружковка Краматорского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Андрея Анатольевича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в субботу, 1 февраля, в 10.30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Похоронят Героя на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Напомним, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области, стрелок-снайпер штурмового отделения Александр Новик. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 20 января.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области 20 октября 2023 года во время выполнения боевого задания погиб военный из Фастова Алексей Яхновский. У защитника Украины остались дочь, дедушка, брат и тетя.

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