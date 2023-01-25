На КИевщине зафиксировали масштабный ледоход на реке Десна. Видео

В Броварском районе Киевской области зафиксирован масштабный ледоход. На днях спасатели с помощью контролируемого взрыва уничтожили "ледяную пробку" на реке Десна.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Сколько можно будет наблюдать такое природное явление пока неизвестно (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Ледоход на реке Десна. Жители сел Броварщины говорят, что не видели такого лет 30", – говорится в сообщении.

Благодаря опубликованному видео можно оценить масштаб ледохода. Стоит отметить, что пытаться выходить сейчас на лед очень опасно.

Напомним, на днях специалисты ГСЧС разблокировали реку Десна в Киевской области от "ледяных пробок". Для этого был произведен контролируемый взрыв. Это помогло снизить уровень воды вверх по течению

Добавим, в феврале-2023 погода в Украине также будет меняющейся, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Дымер Киевской области осенью зафиксировали снижение уровня воды более чем на 1,7 метра. Территория была затоплена из-за повреждения плотины во время боев за Киев, чтобы остановить наступление российских кафиров.

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