Под Киевом с помощью взрыва ликвидировали ''ледяную пробку'' на Десне. Фото и видео

Специалисты ГСЧС разблокировали реку Десна в Киевской области от "ледяных пробок". Для этого был произведен контролируемый взрыв.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Это помогло снизить уровень воды вверх по течению (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"По состоянию на 15:00 22 января в Броварском районе проведены работы по разблокированию устья реки Десна от "ледяных пробок". Ведется постоянный мониторинг уровня воды на прилегающих к руслу Десны территориях", – сообщили в ГСЧС.

В пресс-службе пояснили, что из-за ледохода на Десне в районе села Погребы Киевской области (пригород столицы) образовалась пробка, вызвавшая повышение уровня воды.

Именно поэтому возникла угроза подтопления человеческих домовладений, находящихся вблизи реки. Для этого задействовали специалистов ГСЧС, которые контролируемым взрывом разблокировали реку от "ледяной" пробки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Дымер Киевской области осенью зафиксировали снижение уровня воды более чем на 1,7 метра. Территория была затоплена из-за повреждения плотины во время боев за Киев, чтобы остановить наступление российских оккупантов.

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