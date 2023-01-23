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Под Киевом с помощью взрыва ликвидировали "ледяную пробку" на Десне. Фото и видео

Олег Тимченко
Киевщина
2 минуты
4,7 т.
Спасатели взорвали 'ледяную' пробку

Специалисты ГСЧС разблокировали реку Десна в Киевской области от "ледяных пробок". Для этого был произведен контролируемый взрыв.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Это помогло снизить уровень воды вверх по течению (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"По состоянию на 15:00 22 января в Броварском районе проведены работы по разблокированию устья реки Десна от "ледяных пробок". Ведется постоянный мониторинг уровня воды на прилегающих к руслу Десны территориях", – сообщили в ГСЧС.

В пресс-службе пояснили, что из-за ледохода на Десне в районе села Погребы Киевской области (пригород столицы) образовалась пробка, вызвавшая повышение уровня воды.

Под Киевом с помощью взрыва ликвидировали ''ледяную пробку'' на Десне. Фото и видео
Под Киевом с помощью взрыва ликвидировали ''ледяную пробку'' на Десне. Фото и видео
Под Киевом с помощью взрыва ликвидировали ''ледяную пробку'' на Десне. Фото и видео
Под Киевом с помощью взрыва ликвидировали ''ледяную пробку'' на Десне. Фото и видео
Под Киевом с помощью взрыва ликвидировали ''ледяную пробку'' на Десне. Фото и видео

Именно поэтому возникла угроза подтопления человеческих домовладений, находящихся вблизи реки. Для этого задействовали специалистов ГСЧС, которые контролируемым взрывом разблокировали реку от "ледяной" пробки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Дымер Киевской области осенью зафиксировали снижение уровня воды более чем на 1,7 метра. Территория была затоплена из-за повреждения плотины во время боев за Киев, чтобы остановить наступление российских оккупантов.

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