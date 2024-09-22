На Киевщине в двух районах зафиксировано ухудшение качества воздуха: названа причина

Специалисты Департамента экологии Киевской облгосадминистрации зафиксировали ухудшение состояния воздуха в Броварском и Вышгородском районах области. Концентрация химических и биологических веществ там превысила допустимые нормы из-за пожаров в экосистемах региона.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram Киевской ОВА по результатам автоматизированных пунктов наблюдения. Радиационный уровень соответствует естественному фону.

Отмечается, что очаги лесных пожаров в регионе уже ликвидированы. Из-за сезонных перепадов температуры наблюдается задымление, продукты горения почти не рассеиваются. Состояние воздуха постоянно мониторится.

Для улучшения ситуации специалисты советуют меньше находиться на улице, закрывать окна и не проводить проветривание, пить много воды.

Напомним, утром 22 сентября Киев занял 5 место в мировом рейтинге самых загрязненных крупных городов. Индекс загрязнения воздуха достиг показателя в 114, что опасно для чувствительных групп населения.

Худшая ситуация была только в индийском Дели, индонезийской Джакарте, Лахоре в Пакистане и Ташкенте в Узбекистане.

Следите за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени по ссылке и в приложении Киев Цифровой.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 20 сентября смог также накрыл ряд областей Украины. Воздух оказался загрязненным в Киевской, Житомирской, Черниговской, Харьковской областях.

– После обеда ситуация с качеством воздуха улучшилась. В то же время в КГГА предоставили рекомендации по уменьшению негативного влияния загрязненного воздуха на состояние здоровья.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!