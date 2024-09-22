Киев занял пятое место в мировом рейтинге по загрязнению воздуха

По состоянию на 08:24 22 сентября Киев занял 5 место в рейтинге самых загрязненных крупных городов. Индекс загрязнения воздуха достиг показателя в 114, что опасно для чувствительных групп населения.

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Об этом свидетельствует сервис мониторинга качества воздуха IQ Air. Худшая ситуация только в индийском Дели, индонезийской Джакарте, Лахоре в Пакистане и Ташкенте в Узбекистане.

В то же время по состоянию на 09:05 Киев опустился на 6-е место, а показатель качества воздуха изменился до 105. Основным загрязнителем воздуха названы PM2,5 – это твердые частицы диаметром менее 2,5 микрометра самого разного физико-химического состава. Его концентрация в Киеве в 6 раз превышает годовое нормативное значение качества воздуха ВОЗ.

PM2,5 могут попадать в атмосферу напрямую из источников загрязнения или образовываться в результате химических реакций в атмосфере. Основными источниками этого загрязнителя являются предприятия с котлами и печами на угле и мазуте, теплоэлектростанции, легковушки и грузовики, занимающиеся нефтепереработкой производства, лесные пожары, пыль от дорог и строительства и т.д.

Специалисты рекомендуют чувствительным группам снизить прогулки на свежем воздухе, на улице носить маску, закрывать окна и использовать воздухоочистители.

Напомним, 16 сентября на окраине Киева в Вышгородском районе вспыхнул масштабный пожар возле села Нижняя Дубечня. В местности горела лесная подстилка. Огромный столб дыма был виден во многих районах столицы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Северный лесной офис ГП "Леса Украины" сообщил, что в Сумской области из-за российской агрессии уничтожены по меньшей мере 50 гектаров леса. Только за минувшие сутки в регионе возникли 13 лесных пожаров, причиной которых стали непрерывные вражеские обстрелы.

– По состоянию на 17 сентября в Украине бушевало 20 лесных пожаров. Самая сложная ситуация сложилась в Полтавской и Харьковской областях, там из-за сухой погоды и обстрелов горят леса.

– В Новосанжарской громаде Полтавской области огонь также охватил более 700 гектаров площади и перекинулся на жилые дома и хозяйственные постройки. Сгорели около 20 домов, по состоянию на утро 17 сентября эвакуировали 53 человека.

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