На Киевщине 3 февраля будут слышны взрывы: саперы будут подрывать ледовую пробку на реке Десна

В Броварском районе Киевской области на реке Десна образовалась ледовая пробка. Чтобы предотвратить подтопление территории в пятницу, 3 февраля, саперы проведут контролируемый подрыв.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

"На реке Десна борются с ледовой пробкой. Поэтому, сегодня, 3 февраля, в Броварском районе могут быть слышны звуки взрывов! Цель – снизить уровень воды и предотвратить подтопление в прибрежных зонах", – рассказали в Киевской ОВА.

Напомним, в январе специалисты ГСЧС разблокировали реку Десна в Киевской области от "ледяных пробок". Для этого был произведен контролируемый взрыв. Это помогло снизить уровень воды вверх по течению.

В феврале-2023 погода в Украине также будет меняющейся, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварском районе Киевской области в конце января зафиксировали масштабный ледоход.

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