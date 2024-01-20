На фронте погиб военный из Киевской области Дмитрий Баситюк. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Дмитрий Баситюк. Жизнь защитника Украины оборвалась 18 декабря 2023 года в Донецкой области.

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Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная слава и память Герою!

"После долгих и трудных попыток поисков, болезненного ожидания родных наш земляк, защитник Украины, сержант, водитель стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты Баситюк Дмитрий Викторович вернулся домой на щите, чтобы навеки отдохнуть в родной земле. Он погиб 18 декабря 2023 года в ходе стрелкового боя вблизи населенного пункта Клещиевка Бахмутского района Донецкой области", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с Героем состоится в субботу, 20 января, в 12.00 на городской площади возле Обуховского центра культуры и досуга. Похоронят защитника Украины на городском кладбище "Польок" на Аллее Героев.

Напомним, в результате болезни скончался наводчик пулеметного взвода стрелковой роты из Броваров Киевской области Игорь Даниленко. Жизнь защитника Украины оборвалась 16 января.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте, выполняя боевое задание, погиб военный из Ирпеня Киевской области Дмитрий Хоменко. После начала полномасштабного вторжения он вернулся в Украину, чтобы встать на защиту Родины.

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