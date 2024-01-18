Служил наводчиком пулеметного взвода: стало известно о смерти военного из Киевской области. Фото

В результате болезни скончался наводчик пулеметного взвода стрелковой роты из Броваров Киевской области Игорь Даниленко. Жизнь защитника Украины оборвалась 16 января.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная слава и память Герою!

"Непоправимое… Солдат Игорь Даниленко, наводчик пулеметного взвода стрелковой роты, умер 16 января 2024 года в результате болезни. Искренние соболезнования семье и близким Игоря Николаевича", – написал Сапожко.

Прощание с защитником Украины состоится в пятницу, 19 января, в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22-а).

Напомним, на фронте во время выполнения боевого задания погиб директор профлицея города Украинка Киевской области Константин Бахмацкий. Жизнь воина оборвалась 13 января.

На фронте, выполняя боевое задание, погиб младший лейтенант, командир штурмового взвода Валерий Куликов. Защитник Украины отдал самое ценное – жизнь – 19 декабря 2023 года в Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, в столичном Главном военном клиническом госпитале от полученных ранений скончался военный Максим Ярмоленко. Церемония прощания состоится в среду, 17 января, на майдане Свободы в Броварах Киевской области.

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