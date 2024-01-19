Вернулся из-за границы, чтобы защищать Украину: на фронте погиб военный из Киевщины Дмитрий Хоменко

На фронте, выполняя боевое задание, погиб военный из Ирпеня Киевской области Дмитрий Хоменко. После начала полномасштабного вторжения он вернулся в Украину, чтобы встать на защиту нашего государства.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин. Вечная слава и память Герою!

"15 января погиб отважный сын Ирпенской общины, мой друг из школьных лет – Дмитрий Хоменко (позывной "Хома"). Дмитрий родился и всю жизнь прожил в Ирпене. Окончил Ирпенский академический лицей "Мрия" (ран. школа №17). В Ирпене был известен благодаря своей активной патриотической позиции", – рассказал Маркушин.

Защитник Украины с 14 года всеми силами помогал как волонтер военным. В 2017 году стал в ряды Национальной гвардии Украины, проходил службу в зоне АТО. После окончания контракта работал за границей.

В первые дни полномасштабной войны, когда многие украинцы выезжали за границу, Дмитрий вернулся в Украину и уже 27 февраля 2022 года, ушел в военкомат. Воевал в самых горячих точках в должности минометчика.

"Погиб при выполнении боевого задания от управляемой авиационной бомбы. У Героя остались жена, трое детей, родители и брат", – добавил Маркушин.

Церемония прощания с защитником состоится в субботу, 20 января, в 12:00 у дома в Ирпене по улице Богдана Хмельницкого, 13. Похоронят воина на Аллее памяти защитников Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате болезни скончался наводчик пулеметного взвода стрелковой роты из Броваров Киевской области Игорь Даниленко. Жизнь защитника Украины оборвалась 16 января.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!