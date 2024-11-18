Идут в вечность Герои: на войне погиб военный из Киевской области Дмитрий Безверхов. Фото

В Донецкой области от полученного ранения погиб военный с Киевщины Дмитрий Безверхов. Жизнь защитника Украины оборвалась 15 ноября.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"Идут в вечность Герои… Военнослужащий Дмитрий Безверхов погиб 15 ноября 2024 года в городе Лиман Краматорского района Донецкой области от смертельных ранений в результате обстрела КАБ. Искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Алексеевича", – написал Сапожко.

Церемония прощания и отпевание состоятся в понедельник, 18 ноября, в 11:00 в Броварах в храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22а). Похоронят защитника Украины в 12:00 на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Напомним, на Харьковщине умер военный из Борисполя, Киевской области, гранатометчик 30-летний Михаил Гончар. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 5 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, в столичной больнице от полученного на фронте ранения скончался военный из Киевской области Роман Гончарук. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 6 ноября.

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