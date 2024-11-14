Война забирает лучших: стало известно о смерти военного из Киевской области Романа Гончарука. Фото

В столичной больнице от полученного на фронте ранения скончался военный из Киевской области Роман Гончарук. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 6 ноября.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Сегодня (14 ноября. – Ред.) Белая Церковь прощается с нашим защитником, погибшим в российско-украинской войне, солдатом Романом Гончаруком (1979 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил стрелком. Умер 6 ноября во время лечения в военном госпитале Киева. Он получил ранение 29 сентября в ходе выполнения боевого задания вблизи села Черкасская Конопелька Суджанского района Курской области.

"Наш воин был верен военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнил воинский долг в бою за Украину, ее свободу и независимость. Склоним головы в скорби. Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области трагически погиб военный из Киевской области, 30-летний Владислав Горбатенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 3 ноября.

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