Ему навсегда будет 30: стало известно о смерти военного из Киевской области Михаила Гончара. Фото

В Харьковской области умер военный из Борисполя, Киевской области, гранатометчик 30-летний Михаил Гончар. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 5 ноября.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"С невыразимой болью и грустью сообщаем, что на Харьковщине оборвалась жизнь нашего Героя, отважного защитника, настоящего патриота, выпускника Глубокской общеобразовательной школы I-III ступеней (ныне Глубокский лицей), солдата, гранатометчика 30-летнего Михаила Гончара", – говорится в сообщении .

Защитник Украины родился 23 ноября 1993 в селе Глубокое. Добрый, надежный, трудолюбивый, спокойный, с прекрасным чувством юмора, щедрый – последнее отдаст, но никогда не откажет. Очень любил готовить, с интересом овладевал новыми рецептами и с удовольствием угощал вкусными блюдами родных и близких.

Когда пришло время встать на защиту Украины, Михаил без колебаний и добровольно пришел в военкомат и в марте 2023 присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины. Вместе с собратьями сначала были на защите Донбасса, а впоследствии – Харьковщины.

"В мае 2024 года Михаил получил ранения и долгое время находился в госпитале, где были обнаружены и другие заболевания. Но когда наш защитник вернулся на позиции – здоровье снова подкосило. Во время выполнения одной из боевых задач Михаил даже упал в обморок и начал свою борьбу за жизнь… Но, к сожалению, проиграл. 5 ноября 2024 года жизнь нашего Героя внезапно оборвалась", – добавили в пресс-службе.

Церемония прощания с Героем состоится 11 ноября в 10.00 в Свято-Николаевском храме Борисполя.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в результате вражеских обстрелов погиб военный из Киевщины Роман Юхименко. Жизнь защитника Украины оборвалась 20 августа 2022 года.

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