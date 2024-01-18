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Годовщина авиакатастрофы в Броварах: украинцы несут цветы к месту падения вертолета с руководством МВД на борту. Фото и видео

Дмитрий Кропивницкий
Киевщина
2 минуты
1,0 т.
Год назад в Броварах произошла страшная авиакатастрофа

В Броварах Киевской области в четверг, 18 января, приносят цветы к месту авиакатастрофы, которая произошла год назад. В результате падения вертолета погибли 14 человек, среди которых было руководство Министерства внутренних дел Украины.

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Об этом сообщил Телеканал Киев. Также здесь отслужили панихиду по погибшим.

Год назад, в Броварах Киевской области 18 января 2023 года в одном из районов города упал вертолет. В результате произошел взрыв, после которого начался пожар. Среди погибших – один ребенок, а также министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники и экипаж вертолета.

Годовщина авиакатастрофы в Броварах: украинцы несут цветы к месту падения вертолета с руководством МВД на борту. Фото и видео
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: украинцы несут цветы к месту падения вертолета с руководством МВД на борту. Фото и видео
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: украинцы несут цветы к месту падения вертолета с руководством МВД на борту. Фото и видео

Страшная авикатастрофа унесла жизни 14 человек. Кроме того, было травмировано 25 человек, в том числе 10 детей.

Годовщина авиакатастрофы в Броварах: украинцы несут цветы к месту падения вертолета с руководством МВД на борту. Фото и видео
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: украинцы несут цветы к месту падения вертолета с руководством МВД на борту. Фото и видео

Сегодня, 18 января 2024, на место страшной трагедии украинцы приносят цветы. Возле детского садика, который вертолет, падая, задел, утром отслужили панихиду.

Годовщина авиакатастрофы в Броварах: украинцы несут цветы к месту падения вертолета с руководством МВД на борту. Фото и видео
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: украинцы несут цветы к месту падения вертолета с руководством МВД на борту. Фото и видео
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: украинцы несут цветы к месту падения вертолета с руководством МВД на борту. Фото и видео

Как сообщал OBOZ.UA:

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