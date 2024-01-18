Годовщина авиакатастрофы в Броварах: украинцы несут цветы к месту падения вертолета с руководством МВД на борту. Фото и видео

В Броварах Киевской области в четверг, 18 января, приносят цветы к месту авиакатастрофы, которая произошла год назад. В результате падения вертолета погибли 14 человек, среди которых было руководство Министерства внутренних дел Украины.

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Об этом сообщил Телеканал Киев. Также здесь отслужили панихиду по погибшим.

Год назад, в Броварах Киевской области 18 января 2023 года в одном из районов города упал вертолет. В результате произошел взрыв, после которого начался пожар. Среди погибших – один ребенок, а также министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники и экипаж вертолета.

Страшная авикатастрофа унесла жизни 14 человек. Кроме того, было травмировано 25 человек, в том числе 10 детей.

Сегодня, 18 января 2024, на место страшной трагедии украинцы приносят цветы. Возле детского садика, который вертолет, падая, задел, утром отслужили панихиду.

Как сообщал OBOZ.UA:

Специалисты расшифровали "черный ящик", который нашли на месте авиакатастрофы вертолета с руководством МВД в Броварах Киевской области.

Следствие собрало все необходимые технические документы, завершается проведение необходимых экспертиз и проведено дешифрование бортовых самописцев. На основе собранных данных специалисты совершили 3D-моделирование полета.

Правоохранители сообщили о подозрении должностным лицам ГСЧС по факту гибели руководства МВД в авиакатастрофе в январе 2023 года. Им инкриминируют нарушение правил безопасности полетов.

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