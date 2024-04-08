"Гай детских снов": в Киевской области в честь памяти убитых оккупантами маленьких украинцев высадили 100 деревьев. Фото

В Макарове Киевской области при участии посла Канады в Украине, волонтеров и жителей поселка высадили 100 деревьев в честь памяти погибших детей, жизнь которых оборвала война. Это было сделано в рамках общенационального проекта "Гай детских снов".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Макаровский городской голова Вадим Токарь. В общине в результате российских обстрелов погибли семь маленьких украинцев.

"Доброе дело действительно имеет продолжение! Наша община уже во второй раз присоединилась к общенациональному Проекту "Гай детских снов". Это чрезвычайно важная инициатива, цель которой – высадить столько деревьев, сколько детей погибло в результате жестокой войны", – написал Токарь.

По его словам, на территории местной больницы с участием посла Канады в Украине Натальи Цмоц, волонтеров и жителей поселка было взорвано 100 деревьев (райских яблонь) в честь памяти погибших деток, жизнь которых оборвала война.

"Это место символично, ведь именно здесь, в одном из корпусов нашей больницы, за короткий промежуток с начала боевых действий и до момента эвакуации, родилось двое детишек. Но, к сожалению, во время постоянных обстрелов россиян семерых детей из нашей общины погибли… Важно помнить тех детей, которых забрала война, надеюсь, что "Гай детских снов" станет священным местом для нас всех", – добавил Токарь.

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