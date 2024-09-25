Ему навсегда будет 43: на фронте погиб военный из Киевской области Олег Костюк. Фото
На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Олег Костюк. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 19 сентября.
Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольского городского совета. Вечная память и слава Герою!
"В бою за Украину в Донецкой области погиб 43-летний Олег Костюк из Борисполя", – говорится в сообщении.
Защитник Украины родился 10 апреля 1981 в поселке Водянское Покровского района Донецкой области. В 2004 году жизненный путь привел его в Борисполь, где он где и познакомился с будущей женой. Здесь родился их сынишка. В марте Герой присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины.
"Свой последний бой солдат Олег Костюк принял на Донетчине у родного Покровска, где родился и вырос… "Я снова возле дома", – это было одно из последних сообщений Героя жене. 19 сентября 2024 года жизнь нашего защитника оборвалась", – добавили горсовету.
Церемония прощания с Героем состоится 26 сентября 2024 в 10:00 на Кнышевом мемориальном парковом комплексе.
Как сообщал OBOZ.UA, в столичной больнице от полученных во время выполнения боевого задания ранений скончался военный из Киевской области Владимир Запорожец. Сердце мужественного защитника Украины перестало биться 16 сентября.
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