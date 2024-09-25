Ему навсегда будет 43: на фронте погиб военный из Киевской области Олег Костюк. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Олег Костюк. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 19 сентября.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"В бою за Украину в Донецкой области погиб 43-летний Олег Костюк из Борисполя", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 10 апреля 1981 в поселке Водянское Покровского района Донецкой области. В 2004 году жизненный путь привел его в Борисполь, где он где и познакомился с будущей женой. Здесь родился их сынишка. В марте Герой присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины.

"Свой последний бой солдат Олег Костюк принял на Донетчине у родного Покровска, где родился и вырос… "Я снова возле дома", – это было одно из последних сообщений Героя жене. 19 сентября 2024 года жизнь нашего защитника оборвалась", – добавили горсовету.

Церемония прощания с Героем состоится 26 сентября 2024 в 10:00 на Кнышевом мемориальном парковом комплексе.

Как сообщал OBOZ.UA, в столичной больнице от полученных во время выполнения боевого задания ранений скончался военный из Киевской области Владимир Запорожец. Сердце мужественного защитника Украины перестало биться 16 сентября.

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