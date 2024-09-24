Был верен присяге: стало известно о смерти военного из Киевской области Владимира Запорожца. Фото

В столичной больнице от полученных во время выполнения боевого задания ранений скончался военный из Киевской области Владимир Запорожец. Сердце мужественного защитника Украины перестало биться 16 сентября.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"Снова черное известие в нашем обществе... Солдат Владимир Запорожец, старший водитель стрелкового отделения стрелкового батальона, умер 16 сентября 2024 года в КНП "Свято-Михайловская клиническая больница г. Киева" от ранений, полученных во время выполнения боевого задания вблизи поселка Гродов Покровский район Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Владимира Ивановича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится во вторник, 24 сентября, в 11.30 в селе Требухов, на улице Июльской, 17, а затем, в 12.00, в центре населенного пункта на Аллее Славы. Отпевание в 12.30 в местной церкви. Похоронят Героя на местном кладбище.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Киевской области Александр Мотрич. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 15 сентября.

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