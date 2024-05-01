Остался верен присяге: на фронте погиб военный из Киевщины Виктор Щетинкин. Фото
На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Виктор Щетинкин. Жизнь защитника Украины 22 апреля на Луганщине.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!
"Снова невосполнимая потеря... Солдат Виктор Щетинкин, стрелок-снайпер аэромобильного отделения аэромобильного батальона", – говорится в сообщении.
Защитник Украины погиб 22 апреля 2024 в бою за Украину, ее свободу и независимость возле населенного пункта Белогоровка Северодонецкого района Луганской области.
Похоронят Героя в Броварах Киевской области на Аллее Славы (улица Олега Оникиенко, 130).
Напомним, в Донецкой области на поле боя погиб военный из Киевщины, стрелок-снайпер Евгений Сливка. Жизнь защитника Украины оборвалась 16 апреля.
Как сообщал OBOZ.UA, в Луганской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Александр Шерепа. Жизнь защитника Украины оборвалась 17 апреля.
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