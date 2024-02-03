Ему навсегда будет 37: на фронте погиб военный из Киевской области Виталий Евич. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб житель Ирпеня Киевской области Виталий Евич. Жизнь защитника Украины оборвалась 26 января в Донецкой области.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин. Вечная память и слава Герою!

"Во время выполнения боевой задачи на фронте погиб наш защитник Виталий Евич. Виталий был родом из Николаевской области, в Ирпень переехал около 15 лет назад. Уже в нашем обществе он встретил любимую, вместе они создали счастливую семью и воспитывали дочь. Наш воин был мастером во все руки. До мобилизации работал в устройстве подземных коммуникаций столицы. Трудолюбивый, честный, добрый и справедливый – таким 37-летнего Виталия всегда будут помнить родные, близкие, собратья", – написал Маркушин.

Жизнь защитника Украины оборвалась 26 января в районе села Новомихайловка Донецкого направления. Виталия дома ждали дочь, жена, мама, сестра. В последний путь Героя провели в субботу, 3 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая свободу и независимость Украины, 13 июня 2022 года в бою погиб военный из Броваров Киевской области Александр Горкавенко. Жизнь защитника нашей страны оборвалась в Луганской области.

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