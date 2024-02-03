Остался верен присяге: стало известно о смерти военного с Киевщины Александра Горковенко. Фото

Защищая свободу и независимость Украины 13 июня 2022 в бою погиб военный из Броваров Киевской области Александр Горкавенко. Жизнь защитника нашей страны оборвалась в Луганской области.

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Об этом в своем Telegram-канале Броварской городской голова Игорь Спожко. Вечная память и слава Герою!

"Солдат Александр Горкавенко, стрелок стрелкового отделения стрелкового взвода, погиб 13 июня 2022 года, верен военной присяге в бою за Украину, ее свободу и независимость в районе пгт Метелкино Северодонецкого района Луганской области. Только сейчас, после ДНК-экспертизы, Герой-защитник на щите навсегда возвращается домой. Искренние соболезнования родным и близким Александра Васильевича", – написал Сапожко.

Прощание с защитником Украины состоится в понедельник, 5 февраля, в 10.30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22 А). Похоронят военного на Аллее Славы (кладбище №3, ул. Олега Оникиенко, 130).

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Евгений Жуков. Жизнь защитника Украины оборвалась 31 января.

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