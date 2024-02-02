Ему навсегда будет 34: на фронте погиб военный из Киевской области Евгений Жуков. Фото
На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Евгений Жуков. Жизнь защитника Украины оборвалась 31 января.
Об этом сообщили местные СМИ. Вечная память и слава Герою!
"Защищая независимость Украины, погиб наш земляк Жуков Евгений Евгеньевич. В 2020 году Евгений был призван на военную службу по контракту. С тех пор сержант Евгений Жуков, командир отделения взвода технического обеспечения танкового батальона, смело защищал Украину", – говорится в сообщении.
К сожалению, 31 января во время выполнения боевого задания у населенного пункта Веселый Гай Донецкой области 34-летний защитник Украины погиб.
Напомним, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Игорь Голинко. Защитник отдал за Украину самое дорогое – жизнь – 23 января на Авдеевском направлении.
Как сообщал OBOZ.UA, в Луганской области в результате вражеских обстрелов погиб 18-летний военный с Киевщины Артем Новачук. У защитника Украины остались мама и две сестры.
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