Ему навсегда будет 34: на фронте погиб военный из Киевской области Евгений Жуков. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Евгений Жуков. Жизнь защитника Украины оборвалась 31 января.

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Об этом сообщили местные СМИ. Вечная память и слава Герою!

"Защищая независимость Украины, погиб наш земляк Жуков Евгений Евгеньевич. В 2020 году Евгений был призван на военную службу по контракту. С тех пор сержант Евгений Жуков, командир отделения взвода технического обеспечения танкового батальона, смело защищал Украину", – говорится в сообщении.

К сожалению, 31 января во время выполнения боевого задания у населенного пункта Веселый Гай Донецкой области 34-летний защитник Украины погиб.

Напомним, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Игорь Голинко. Защитник отдал за Украину самое дорогое – жизнь – 23 января на Авдеевском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Луганской области в результате вражеских обстрелов погиб 18-летний военный с Киевщины Артем Новачук. У защитника Украины остались мама и две сестры.

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