Ему навсегда будет 18: на фронте погиб нацгвардеец из Киевской области Артем Новачук. Фото

В Луганской области в результате вражеского обстрела погиб 18-летний военный из Киевщины Артем Новачук. У защитника Украины остались мама и две сестры.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин. Вечная слава и память Герою!

"Навсегда 18… В бою с врагом на фронте погиб защитник из Ирпенской общины Артем Новачук. Артем родился в Хмельнитчине в городе Нетешин, впоследствии переехал в Ирпень. Уже здесь окончил лицей №2, учился в Ирпенском профессиональном колледже экономики и права. Россияне начали полномасштабную войну и напали на Ирпенскую общину, когда Артему было всего 16 лет. Но юный возраст не остановил парня. Дождавшись совершеннолетия, он сразу пошел в армию – служил в бригаде "Азов" Нацгвардии Украины", – рассказал Маркушин.

По его словам, 27 января жизнь Артема оборвалась в результате смертельного осколочного ранения во время гранатометного обстрела позиций в Северодонецком районе Луганской области. У Героя осталась мама и две сестры.

"Уравновешенный, веселый, всегда готовый прийти на помощь – так о нем говорят близкие люди. По просьбе мамы Артема, прощание в городе Ирпень состоится 2 февраля в 9:00 на площади возле Ирпенского городского совета. Во время траурной процессии почетный караул произведет три выстрела в воздух – прошу вас не пугаться и сохранять спокойствие. Потом защитника повезут домой и похоронят на родине родительской семьи в Ровенской области… Вечного покоя, дитя!" – добавил Маркушин.

Мэр Ирпеня призвал жителей города присоединиться к церемонии прощания и поддержать родных Героя и побратимов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Игорь Голинко. Защитник отдал за Украину дорогую – жизнь – 23 января на Авдеевском направлении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!