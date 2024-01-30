Ему навсегда будет 45: на фронте погиб военный из Киевской области Игорь Голинко. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Игорь Голинко. Защитник отдал за Украину самое дорогое – жизнь – 23 января на Авдеевском направлении.

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Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная слава и память Герою!

"Фастовская громада в скорби. Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб фастовчанин, защитник Игорь Голинко", – говорится в сообщении.

Военный родился 5 августа 1978 года в Фастове. Окончил местную школу, затем учился в Таращанском техникуме. В 1996 году прошел службу в армии. Всю жизнь Игорь проживал и работал в родном городе. А в августе 2023 года вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Пройдя подготовку, получил звание пулеметчика и попал на службу в 110 ОМБр.

"Погиб воин 23 января 2024 года во время выполнения боевого задания на Авдеевском направлении. У Игоря Ивановича остались мама, папа и брат", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте, спасая побратима, погиб военный из столицы Дмитрий "Динамо" Иванов. Жизнь защитника Украины оборвалась 23 января на Донбассе.

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