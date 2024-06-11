Ему навсегда будет 29: на фронте погиб военный из Киевской области Денис Дектерев. Фото

На фронте в результате вражеского минометного обстрела погиб военный из Киевской области Денис Дектерев. Жизнь защитника Украины оборвалась 5 июня на Луганщине.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Защищая родную землю от врага, во время выполнения боевого задания в Луганской области погиб фастовчанин Денис Дектерев", – сообщили в пресс-службе.

Защитник Украины родился 2 ноября 1994 года в городе Фастове. Учился в местной общеобразовательной школе №3. С 2020 года работал в Великобритании.

9 марта 2022 добровольно вступил в ряды Национальной гвардии Украины. Впоследствии перевелся в часть 3018 "Рубеж", так как стремился к постоянному развитию и непосредственному участию в боевых действиях. В декабре 2023 года был переведен в бригаду специального назначения "Азов". Вооруженных сил Украины "При содействии войску".

"Во время выполнения боевых задач по обеспечению отпора вооруженной агрессии российской федерации, в результате минометного обстрела позиции противником, получил ранения, несовместимые с жизнью, из-за которых погиб 5 июня 2024 года на Луганщине, будучи верным военной присяге, проявив стойкость и мужество в сражении за территориальную целостность и независимость Украины. Скорбящими за Денисом осталась гражданская жена Надежда, мама София, сестра Елена с мужем Алексеем, племянницы Виктория и Ева и папа", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице от полученного на фронте ранения скончался военный из Киевской области Вадим Лысак. Жизнь защитника Украины оборвалась 7 июня.

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