Был командиром пехотной роты: в больнице от полученного ранения скончался военный из Киевщины Вадим Лысак. Фото

В больнице от полученного на фронте ранения скончался военный из Киевской области Вадим Лысак. Жизнь защитника Украины оборвалась 7 июня.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин. Вечная память и слава Герою!

"На фронте погиб наш Защитник - 50-летний Вадим Лысак", – сообщил Маркушин.

Герой родился в Киевской области, в поселке Гребенки. В 2019 году вместе с семьей – женой, сыном и дочерью переехал в Ирпень, работал начальником отдела связи в Киеве.

В августе 2023 стал на защиту Родины. Начал активную подготовку к службе – проходил военные учения в Украине и Германии. За время службы показал себя как храбрый и ответственный боец, за что впоследствии ему доверили должность командира пехотной роты.

"Три месяца назад во время выполнения боевого задания в Бахмутском районе Вадим получил осколочное ранение головы. Герой до последнего боролся за жизнь в больнице под аппаратом ИВЛ, но 7 июня 2024 врачи сообщили семье страшное известие. В вечной тоске за лучшим мужем, любящим папой, замечательным товарищем остались жена, сын, дочь, друзья, родные и собратья", – добавил Маркушин.

Защитника Украины похоронят в среду, 12 июня, в поселке Гребенки в Киевской области.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в Украине погиб главврач ветеринарной клиники "Лада" в Киеве Евгений Матийко. Воин попал под вражеский обстрел при выполнении боевого задания по спасению раненых собратьев.

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