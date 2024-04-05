Ему навсегда будет 23: на фронте погиб военный из Киевской области Ярослав Тремполец. Фото

В Донецкой области 28 марта во время выполнения боевого задания погиб военный с Киевщины Ярослав Тремполец. У защитника Украины остались родители и два брата.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин. Вечная память и слава Герою!

"Трагическая новость с фронта. 28 марта 2024 года погиб совсем юный защитник Украины – 23-летний Ярослав Тремполец", – сообщил Маркушин.

Защитник Украины родился и вырос в городе Старобельск Луганской области. После окончания школы продолжил получать образование в столичном военном институте телекоммуникаций и информатизации. Затем год был в рядах ВСУ.

В начале полномасштабного вторжения Ярослав учился в академии во Львове на ИТ-специалиста и без раздумий сменил студенческие аудитории на холодные окопы. Не смог стоять в стороне, когда оккупанты с первых дней начали наступление на его родной Старобельск.

"Ярослав Тремполец был главным сержантом стрелкового взвода. Участвовал в боях на передовой под Бахмутом и Купянском. Оптимистичный и улыбчивый юноша всегда мечтал о лучшем будущем. Жизнь Ярослава оборвалась 28 марта во время выполнения боевого задания в районе села Семеновка Донецкой области. У парня остались родители и два брата, ныне живущие в Ирпенской громаде. Примите искренние соболезнования от всех нас", – добавил Маркушин.

Похоронят Героя в Ирпене на Аллее памяти защитников Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Богородичное Донецкой области погиб военный из Киевской области Михаил Чубарь. Жизнь защитника Украины оборвалась 4 июня 2022 года.

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