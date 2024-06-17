До последнего вздоха был верен Украине: стало известно о смерти военного с Киевской области Виталия Белякова. Фото

Во время прохождения военной службы оборвалась жизнь кадрового военного из Киевской области Виталия Белякова. Как высококвалифицированный специалист, он до последнего дыхания был верен делу, которое делал, и украинскому народовию

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Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"На щите вернулся еще один защитник, настоящий патриот, капитан, начальник группы регламента и ремонта авиационного вооружения и десантного оборудования техническо-эксплуатационной части авиационной техники 51-летний Виталий Беляков", – говорится в сообщении.

Защитник Украины, как кадровый военный, полномасштабное вторжение РФ вместе с коллегами-военными встретил на службе в Мелитополе в должности начальника группы регламента и ремонта авиационного вооружения и десантного оборудования техническо-эксплуатационной части авиационной техники.

Впоследствии было принято решение дислоцироваться на более безопасную территорию для обеспечения бесперебойной работы специалистов по ремонту авиационной техники, выполнявшей боевые задания.

"Как высококвалифицированный специалист до последнего дыхания был верен делу, которое делал, и украинскому народу. 13 июня 2024 во время прохождения военной службы жизнь нашего Героя оборвалась", – добавили в горсовете.

Похоронили защитника Украины на Рогозовском кладбище в Борисполе.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате атаки вражеского FPV-дрона на фронте погиб военный из Киевщины Алексей Дидяк. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 10 июня.

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