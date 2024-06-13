Ему навсегда будет 23: на фронте погиб военный из Киевской области Алексей Дидяк. Фото

В результате атаки вражеского FPV-дрона на фронте погиб военный из Киевщины Алексей Дидяк. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 10 июня.

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Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Защищая родную землю от врага, во время выполнения боевого задания в Запорожском направлении погиб житель поселка Боровая Алексей Дидяк", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 18 августа 2000 в поселке Боровая, Фастовского района, Киевской области где и проживал. После школы учился в Киевском высшем профессиональном училище строительства и дизайна, где получил профессию электромонтажника и электросварщика. В 2020 году был призван на срочную службу в рядах Национальной гвардии Украины, получил звание Старший солдат.

Полномасштабное вторжение застало Защитника на службе. 5 октября 2022 Алексей подписал контракт, проходил службу в бригаде оперативного назначения Нацгвардии. 23 февраля 2024 года получил осколочное ранение вследствие применения FPV-дрона. После выздоровления вернулся в службу.

"В мае 2024 перевелся в отделение разведывательных беспилотных комплексов взвода беспилотных комплексов специального назначения батальона оперативного назначения НГУ. Погиб защитник 10 июня в результате применения противником FPV-дрона в Запорожском направлении. В скорби по Алексею остались мама Татьяна Ростиславовна, отец Олег Иванович, брат Александр, сестра Екатерина, бабушка Екатерина Григорьевна", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Евгений Налапко. Жизнь защитника Украины оборвалась 25 мая.

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