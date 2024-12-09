Был верен военной присяге: на фронте погиб военный из Киевской области Виталий Засуха. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Виталий Засуха. Сердце мужественного защитника Украины оборвалось 2 декабря.

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Вечная память и слава Герою! Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады.

"Поселок Терезино и все Белоцерковское общество прощалось с нашим защитником Виталием Засухой, 1987 года рождения", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был главным сержантом стрелковой роты одной из воинских частей. Погиб 2 декабря при выполнении боевого задания в населенном пункте Федоровка, Бахмутского района, Донецкой области.

Герой был верен военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнил военную обязанность в бою за Украину, ее свободу и независимость.

Напомним, в Херсонской области в результате полученного ранения погиб военный из Киевщины Леонид Мартынов. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 29 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории Суджанского района Курской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины Александр Олейник. Жизнь защитника Украины трагически оборвалась 21 ноября.

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