Война забирает лучших: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Олейник. Фото

На территории Суджанского района Курской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Александр Олейник. Жизнь защитника Украины трагически оборвалась 21 ноября.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук.

"Навеки 27… В бою за Украину погиб юный Герой – Александр Олейник. Наш земляк служил в составе 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Был призван на службу 30 августа 2024, имея важную миссию защиты государства. Жизнь молодого Героя трагически оборвалась 21 ноября 2024 во время выполнения боевого задания на территории Суджанского района Курской области", – написал Федорук.

Защитник Украины был выпускником Бучанского лицея №4. Любил футбол и играл за местную команду. Учился экономисту и имел светлые планы на будущее в Украине. Александр был настоящей опорой для своих 17 братьев и сестер – его гибель стала болезненным ударом для всех членов семьи.

Его сестра Наталья с теплотой вспоминает о брате, рассказав, что Александр был тем, "кто всегда поддержит, выслушает. Очень добрый и открытый человек. Прежде всего он мечтал о семье и детях". Церемония прощания с Героем состоится в пятницу, 6 декабря, в 11.00 на Аллее Героев в Буче.

Как сообщал OBOZ.UA, от полученных ранений скончался военнослужащий из Броваров Киевской области Юрий Бурый. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 26 ноября.

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