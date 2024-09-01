Был верен присяге: на фронте погиб военный из Киевщины Алексей Погребняк. Фото

В Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Алексей Погребняк. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 28 августа.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Сегодня (1 сентября. – Ред.) Белая Церковь прощается с нашим защитником, погибшим в российско-украинской войне: старшим солдатом Алексеем Погребняком (1975 года рождения). Алексей Сергеевич погиб 28 августа во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Липцы Харьковской области… Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении горсовета.

Герой был верен военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнил военную обязанность в бою за Украину, ее свободу и независимость.

Как сообщал OBOZ.UA, на Бахмутском направлении в результате вражеских обстрелов погиб военный из Киевской области Николай Панченко. Жизнь защитника Украины оборвалась 22 августа.

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