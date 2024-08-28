Остался верен присяге: на фронте погиб военный с Киевщины Николай Панченко. Фото

На Бахмутском направлении в результате вражеских обстрелов погиб военный из Киевской области Николай Панченко. Жизнь защитника Украины оборвалась 22 августа.

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Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Громада в скорби. Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб житель Фастова, защитник Николай Панченко", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 18 декабря 1983 года. Проживал в поселке Коцюбинское. После учебы прошел службу в рядах Вооруженных сил Украины. В 2006 году женился, а в 2007-м у него родилась дочь. С 2007 года проживал вместе с семьей в Фастове и работал в ремонтной бригаде сварщиком.

15 июня 2023 года был призван на военную службу старшим наводчиком, служил в минометном взводе механизированного батальона. Службу проходил в Харьковской области, затем в Сумской области, а с июня 2024 года – на Донецком направлении.

"22 августа, находясь на Бахмутском направлении, попал под минометный обстрел противника и погиб. В скорби остались жена Татьяна, дочь Ольга, бабушка Тоня, сестра Нина, брат Андрей, тетя Валентина Яковлевна, дядя Николай Павлович, двоюродные братья Александр и Виталий, сестра Юля, племянники, кумовья и друзья. Разделяем с семьей боль утраты. Не простим врагу ни одной погибшей души", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в результате атаки вражеского дрона погиб военный с Киевщины Леонид Лавренчук. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 20 августа.

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