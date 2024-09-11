Был верен украинскому народу: на фронте погиб военный из Киевской области Алексей Триль. Фото

В Харьковской области в результате полученного ранения погиб военный из Киевщины Алексей Триль. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 4 сентября.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Сегодня Белая Церковь прощается с нашим защитником, погибшим в российско-украинской войне. Солдат Триль Алексей Вячеславович (1985 года рождения) служил гранатометчиком стрелковой роты одной из воинских частей. Погиб 4 сентября во время выполнения боевого задания, в результате получения взрыво-осколочного ранения головы из-за сброса вражеского БПЛА в ходе ведения боевых действий в районе населенного пункта Петропавловка, Харьковской области", – говорится в сообщении.

В горсовете добавили, что Герой был верен военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнил военный долг, в бою за Украину, ее свободу и независимость.

Напомним, в Луганской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Максим "Викинг" Тимчина. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 28 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сумской областной клинической больнице от полученных на фронте ранений скончался военный из Киевщины Дмитрий Дмитрашук. Сердце мужественного защитника Украины перестало биться 4 сентября.

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