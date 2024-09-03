Ему навеки 28: на фронте погиб военный из Киевской области Максим Тимчина. Фото

В Луганской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Максим "Викинг" Тимчина. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 28 августа.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук. Вечная память и слава Герою.

"Ему навеки 28… На передовой погиб Максим Тимчина с позывным "Викингом". 28-летний воин добровольно встал на защиту Украины в январе 2023 года. В составе 3-й штурмовой бригады зарекомендовал себя как верный побратим и настоящий борец за свободу и независимость. Таким он был и в гражданской жизни… Положительный, добрый и всегда готовый прийти на помощь. Максим любил спорт и профессионально занимался каратэ", – рассказал Федорук.

Воин героически погиб 28 августа, во время выполнения боевого задания, в Луганской области. Без отца без отца осталась 10-месячная дочь Евгения, а без мужа – жена Алена.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в среду, 4 сентября, в 10.00, а отпевание в Храме Святого Апостола Андрея Первозванного в Буче. После, в 11:00 – прощание на Аллее Героев.

"Выражаем искренние соболезнования семье Защитника. Война жестока и беспощадна к смелым, умным и добрым – именно тем, кто добровольно встал на защиту Родины. Помним о высокой цене нашей Независимости!", – резюмировал Федорук.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Киевской области Олег Лукьяненко. Жизнь украинского воина оборвалась 26 августа.

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