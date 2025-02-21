Был верен присяге: стало известно о смерти военного из Киевской области Дмитрия Денисенко. Фото

В больнице города Львов умер военный из Киевской области, сержант Дмитрий Денисенко. Сердце украинского воина остановилось 15 февраля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Сегодня Белая Церковь прощается с нашим защитником: старшим сержантом Дмитрием Денисенко (1987 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил сержантом по материальному обеспечению артиллерийского дивизиона одной из воинских частей. Скончался 15 февраля в больнице Львова.

Воин был верен военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнил воинскую обязанность в бою за Украину, ее свободу и независимость.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, во время пребывания в подразделении от остановки сердца умер военный из Киевской области Алексей Онищенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 15 февраля.

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