Был командиром аэромобильного отделения: на фронте погиб военный из Киевской области Артем Безмаль. Фото

В Луганской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины, командир аэромобильного отделения Артем Безмаль. Жизнь защитника Украины оборвалась 18 января.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"Болью в каждом сердце отдается трагическое известие о гибели наших земляков. Младший сержант Артем Безмаль, командир аэромобильного отделения аэромобильной роты, погиб 18 января 2024 в бою за Украину, ее свободу и независимость в районе населенного пункта Белогоровка Северодонецкого района Луганской области. Искренние соболезнования родным и близким Артема Анатольевича", – написал Сапожко.

Напомним, на фронте 12 февраля во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины Андрей Невгод. У защитника Украины остались мама, папа и сестры.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области в результате вражеского минометного обстрела погиб военный из Киевщины Евгений Мирончук. Жизнь защитника Украины оборвалась 15 февраля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!