Ему навсегда будет 35: на фронте погиб военный из Киевской области Евгений Мирончук. Фото

В Донецкой области в результате вражеского минометного обстрела погиб военный с Киевщины Евгений Мирончук. Жизнь защитника Украины оборвалась 15 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"В Донецкой области в результате минометного обстрела со стороны позиций врага 15 февраля 2024 года на Донецком направлении погиб фастовчанин Евгений Мирончук", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 2 июня 1988 года в Фастове. Учился в ОШ №7, в 2006 году поступил в Киевское высшее профессиональное училище железнодорожного транспорта, где получил специальность "слесарь по ремонту подвижного состава". Позже поступил в Белоцерковский национальный аграрный университет, где получил высшее образование по специальности "менеджмент". Работал в моторвагонном депо.

Евгений вступил в ряды Вооруженных сил Украины в начале июля 2023 года на должность младшего лейтенанта, командира механизированного взвода механизированной роты. Защищал суверенитет и территориальную целостность Украины до последнего вздоха.

"Погиб Евгений Мирончук в результате минометных обстрелов со стороны позиций врага 15 февраля 2024 года на Донецком направлении. Он был заботливым папой, любящим сыном и братом. У Героя остались два сыночка – Александр и Ростислав, родители и брат с семьей", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте 12 февраля во время выполнения боевого задания погиб военный с Киевщины Андрей Невгод. У защитника Украины остались мама, папа и сестры

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