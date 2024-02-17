Ему навсегда будет 39: на фронте погиб военный из Киевской области Андрей Невгод. Фото

На фронте 12 февраля при выполнении боевого задания погиб военный из Киевщины Андрей Невгод. У защитника Украины остались мама, папа и сестры

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Фастовская община в скорби. При выполнении боевого задания в Авдеевке 12 февраля смертью Героя погиб житель поселка Боровая, Защитник Андрей Невгод", – говорится в сообщении.

Родился защитник Украины 13 июля 1985 в Боровой. В родном поселке окончил школу. После учебы работал на СТО в Киеве. С первых дней широкомасштабного вторжения стал в ряды ТРО – защищал родной край. Позже добровольно пошел учиться в АЗОВ. А в октябре 2022 года, после призыва в ряды ВСУ, отправился на обучение в Германию. После возвращения был командиром механизированного взвода.

"За проявленный в боях героизм был награжден медалью "Ветеран войны" и почетным нагрудным знаком "Стальной Крест" Главнокомандующего ВСУ. Неоднократно получал ранения, контузии. У него остались мама, папа и сестры", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины Андрей Трохименко. У защитника Украины остались мать, дочь, брат и две сестры.

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