Киевлянина, наклеившего на машины ООН надпись 'Бесполезные', будут судить

7 июня в Киеве неизвестные граждане выразили свое возмущение позицией Организации Объединенных Наций касательно подрыва страной-террористом Каховской ГЭС и бездействием Совета Безопасности. Теперь киевлянина, который наклеил на машины ООН надпись "Бесполезные", будут судить.

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Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте один из активистов Иосиф Гусак, который ведет под ником Йось /⁠ᐠ⁠｡. ｡⁠ᐟ⁠\. Он опубликовал скриншот SMS-сообщения с повесткой в суд (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мне поставили суд на мой день рождения", – написал активист.

В сообщении указано, что он должен явиться в Подольский суд Киева 22 сентября текущего года.

"Уведомляется Гусак Иосиф Валерьевич, как личность, которая притягивается к административной ответственности о том, что судебное заседание по делу 758/7017/23 по ст. 173 КУпАП", – сказано в сообщении.

Отметим, ст. 173 КУпАП инкриминирует мелкое хулиганство. Это – нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное придирание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан.

Она влечет наложение штрафа от трех до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев за вычетом двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Как известно, в ночь на 6 июня оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Многие населенные пункты, в частности Херсонщины, были подтоплены, а также во многих населенных пунктах из-за этого есть проблемы с подачей воды, в частности в Кривом Роге, Марганце и Никополе.

Как сообщал OBOZREVATEL, активисты приклеили на машинах ООН плакаты с надписью seless после буквы U, в результате чего образовалось слово Useless – "Бесполезны". Пользователи соцсети поддержали действия неизвестных активистов, отметив, в частности, что эти машины постоянно стоят на парковке без дела, а могли бы приносить пользу.

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