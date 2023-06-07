В Киеве на авто ООН приклеили надпись "Бесполезны" из-за позиции организации по подрыву оккупантами Каховской ГЭС. Фото

В Киеве неизвестные граждане выразили свое возмущение позицией Организации Объединенных Наций на подрыв страной-террористом Каховской ГЭС и бездействием Совета Безопасности. На машинах ООН появились плакаты на английском – "Бесполезные".

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Соответствующие фото в Twitter опубликовал пользователь Йось. Пользователи соцсети поддержали такое выражение позиции неизвестных активистов.

"Вчера в Украине Россия сделала самую большую техногенную катастрофу за последние десятилетия. Тысячи людей остались без крова, все нуждались в помощи. Сейчас, на следующий день, на одной из киевских автостоянок до сих пор стоят "несколько" внедорожников ООН и ВОЗ. "Несколько" белых чистых внедорожников… Никакого вандализма, только выражение позиции", – подчеркнул автор.

На опубликованных фото можно увидеть, что неизвестные активисты приклеили плакаты с надписью "seless" после буквы U, в результате чего образовалось слово "Useless" – "Бесполезны".

Пользователи соцсети поддержали действия неизвестных активистов, отметив, в частности, что эти машины постоянно стоят на парковке дела, а могли бы приносить пользу.

"Они там почти постоянно стоят без дела. Каждый раз как прохожу рядом, думаю о том, сколько сейчас пользы могли бы принести эти тачки", – написал один из пользователей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 6 июня оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Многие населенные пункты, в частности Херсонщины, были подтоплены, а также во многих населенных пунктах из-за этого есть проблемы с подачей воды, в частности в Кривом Роге, Марганце и Никополе.

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