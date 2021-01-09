Киев вылетел из первой пятерки по COVID-19 в Украине. Данные на 9 января

В Киеве за прошедшие сутки, 8 января, коронавирусом заразились 344 человека.

Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook. Отметим, что днем ранее в столице диагностировали 438 новых случаев COVID-19.

Всего в столице более 116 тысяч человек переболели коронавирусом. Выздоровели более 42 тысяч человек, а погибли 2 052 пациента с COVID-19.

Отметим, что лидерами по новым случаям заболевания в Украине по состоянию на 9 января является Днепропетровская область (471), Запорожская (456), Николаевская (416), Киевская (375) и Черкасская (353).

Напомним: за 8 января в Украине диагностировали 4 846 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране COVID-19 переболели 1 110 015 человек. За сутки выздоровели 7 961 пациент, а погибли 80 человек с COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с пятницы, 8 января, начался новый локдаун, который власти окрестили "карантином зимних каникул". В некоторых городах пытались придерживаться новых правил, в других попались на грубых нарушениях.