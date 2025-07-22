Киев накрыл мощный шторм: непогода повалила деревья и строительный кран. Видео

Под вечер во вторник, 22 июля, Киев накрыл мощный шторм. Непогода повалила деревья, а вместе с ними и строительный кран.

Видео дня

Об этом сообщают столичные Telegram-каналы. Там обнародовали видео с затопленными улицами и последствиями "настоящего Армагеддона".

Осторожно ненормативная лексика

Автомобили буквально "плывут" по улицам города.

Очевидцы отмечают, что в Киеве град, слышен гром и идет сильный ливень. Кое-где потоки воды стекают с холмов на дороги.

"Лучше оставайтесь пока дома", – говорится в сообщении.

"Еще кадры погодного апокалипсиса", – написали очевидцы.

Что предшествовало

Следует отметить, что в пресс-службе Украинского гидрометцентра предупреждали о значительном ухудшении погодных условий в столице и области 22 июля. Синоптики говорили о грозах, граде и шквалах 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.

В Укргидрометцентре подчеркнули, что погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Также ранее синоптики прогнозировали днем кратковременный дождь, местами грозу. Воздух в регионе максимально прогреется до +30 градусов.

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