Киев накрыл мощный шторм: непогода повалила деревья и строительный кран. Видео
Под вечер во вторник, 22 июля, Киев накрыл мощный шторм. Непогода повалила деревья, а вместе с ними и строительный кран.
Об этом сообщают столичные Telegram-каналы. Там обнародовали видео с затопленными улицами и последствиями "настоящего Армагеддона".
Осторожно ненормативная лексика
Автомобили буквально "плывут" по улицам города.
Очевидцы отмечают, что в Киеве град, слышен гром и идет сильный ливень. Кое-где потоки воды стекают с холмов на дороги.
"Лучше оставайтесь пока дома", – говорится в сообщении.
"Еще кадры погодного апокалипсиса", – написали очевидцы.
Что предшествовало
Следует отметить, что в пресс-службе Украинского гидрометцентра предупреждали о значительном ухудшении погодных условий в столице и области 22 июля. Синоптики говорили о грозах, граде и шквалах 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности, желтый.
В Укргидрометцентре подчеркнули, что погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.
Также ранее синоптики прогнозировали днем кратковременный дождь, местами грозу. Воздух в регионе максимально прогреется до +30 градусов.
Дополняется...